Insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi, il progetto di educazione civica promosso dal Comune e dalla scuola

LASTRA ASIGNA – Si è insediato questa mattina il nuovo consiglio comunale dei ragazzi, il progetto di educazione civica e cittadinanza attiva promosso dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa che coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. Durante la mattinata sono stati eletti il nuovo sindaco, il nuovo vice-sindaco e il presidente del consiglio comunale e sono stati ufficializzati tutti i nuovi consiglieri eletti che rimarranno in carica per due anni. Il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi è Sofia Spaghetti, vice-sindaco è Carlo Edoardo Iacopini mentre presidente del consiglio comunale è Marco Morali.

All’insediamento, nella sala consiliare del palazzo comunale, è intervenuto anche il sindaco Angela Bagni che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e fatto gli auguri ai ragazzi per l’inizio di questo nuovo percorso. Per la scuola sono intervenute Susanna Guarducci in rappresentanza della dirigente scolastica Eleonora Marchionni e le insegnanti e coordinatrici del progetto Michela Baronti e Laura Giardini. A fine dell’iniziativa alcuni rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi hanno preso la parola per portare all’attenzione del sindaco alcune tematiche a loro care come la richiesta di piste ciclabili e di spazi aggregativi per i giovani.

“Quello che vi aspetta è un impegno importante, – ha spiegato il sindaco Bagni – come amministrazione ci siamo e ascolteremo e prenderemo in considerazione tutte le vostre proposte. I vostri suggerimenti saranno sicuramente da stimolo, come già successo in passato, per i futuri interventi. Crediamo fortemente nel progetto poiché vediamo la scuola fulcro e motore della comunità e della gestione della città”. Il progetto del consiglio comunale dei ragazzi nasce nel 2010 con lo scopo di avvicinare gli alunni alle istituzioni e alla gestione della propria città e così sentirsi partecipi alle problematiche e istanze della comunità.

Durante l’anno scolastico i rappresentanti degli studenti si riuniscono in commissioni tematiche dove vengono discussi argomenti inerenti l’ambiente, la viabilità, il sociale, la casa, la cultura e successivamente elaborano delle proposte da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale. I venti componenti del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi sono: Aurora Fossi, Andrea Sapienza, Alexandra Casserini, Niccolò Bucci, Giovanni Di Gregorio, Gabriel Amerighi, Emanuele Bacciotti, Niccolò Frattini, Carlo Edoardo Iacopini, Ginevra Schiariti, Eden Mattea Guerra, Alessandro Marchisio, Sofia Spaghetti, Andrea Gramiccia, Sabrina Romagnoli, Emma Ferroni, Adele Gabbiani, Tessa Nistri, Leonardo Bagni e Marco Morali.