Inseguimento fra le strade di Campi: la Polizia ferma uno spacciatore. Ma le indagini continuano

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi, per detenzione ai fini di spaccio di droga, gli agenti del Commissariato di Rifredi hanno denunciato un cittadino marocchino di 24 anni fuggito all’Alt di una pattuglia. Così, lunedì pomeriggio le strade di Campi Bisenzio sono state scenario di un movimentato inseguimento fra un’auto della Polizia e quella di un uomo che, fra un rischioso contromano e l’altro, una volta arrivato a Capalle ha abbandonato il mezzo riuscendo poi a far perdere le proprie tracce. Gli agenti, grazie anche al prezioso intervento delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Firenze, hanno rinvenuto nell’abitacolo della macchina 2 dosi di hashish e 8 di cocaina, ben nascoste tra la carrozzeria e la tappezzeria, insieme ad alcuni documenti di identità del 24enne. Così successivi accertamenti hanno portato gli investigatori di “Rifredi” a indagare, alcuni giorni dopo, sul giovane che è stato denunciato, oltre che per l’illecita detenzione dello stupefacente, anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale come conseguenza della sua fuga spericolata. Non sono esclusi ulteriori sviluppi investigativi.