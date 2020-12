Inseguito nella notte dalla Polizia a Novoli. E lui si giustifica così: “Dovevo comprare della droga”

FIRENZE – Viene inseguito nella notte dalla Polizia. E, una volta fermato, si giustifica così: “Dovevo comprare della droga”. E’ successo la notte scorsa a Novoli quando un uomo, a bordo di uno scooter, non si è fermato all’alt della Polizia. Il conducente del mezzo, un fiorentino di 53 anni, raggiunto e fermato dopo un movimentato inseguimento, ha motivato il gesto e giustificato agli agenti il suo anomalo spostamento notturno dichiarando sull’autocertificazione che era fuori per comprare della droga. L’uomo ha attirato l’attenzione di una volante della Questura di Firenze mentre viaggiava nella zona di viale Guidoni a bordo di uno scooter con il faro posteriore fuori uso. Appena la pattuglia si è avvicinata per il controllo, il 53enne ha accelerato, collezionando in poco tempo una serie di infrazioni al codice della strada oltre alla sanzione per la violazione sulle vigenti prescrizioni per il contenimento del Covid-19. Per quanto riguarda la sua fuga spericolata l’uomo è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.