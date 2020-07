Inside Osmannoro: prosegue l’attività con un nuovo finanziamento regionale

SESTO FIORENTINO – “Inside Osmannoro”, lo sportello che vede coinvolti Regione e alcuni Comuni e mette a disposizione strumenti per favorire l’integrazione tra realtà diverse (in particolare con la comunità cinese) attravereo le informazioni e la conoscenza, prosegue l’attività. Iniziato circa due anni fa, in forma sperimentale, vede coinvolti i comuni di Sesto Fiorentino come […]

SESTO FIORENTINO – “Inside Osmannoro”, lo sportello che vede coinvolti Regione e alcuni Comuni e mette a disposizione strumenti per favorire l’integrazione tra realtà diverse (in particolare con la comunità cinese) attravereo le informazioni e la conoscenza, prosegue l’attività. Iniziato circa due anni fa, in forma sperimentale, vede coinvolti i comuni di Sesto Fiorentino come capofila e poi quelli di Campi Bisenzio, Prato, Empoli e la Ausl Toscana Centro, ha ottenuto un nuovo finanziamento regionale di circa 35mila euro che permette di continuare l’attività.

Lo sportello Inside sarà attivo in smart working fino al prossimo 6 settembre, con la previsione di tornare ad operare in presenza dal prossimo 7 settembre.

“Possiamo ormai cessare di considerare Inside Osmannoro un’esperienza sperimentale, essendo sempre più strutturalmente parte dei servizi erogati dagli enti coinvolti – afferma l’assessore Massimiliano Kalmeta – Nell’ultimo anno oltre seicento cittadini hanno fatto registrare accessi per tutti i principali servizi e pratiche erogate della PA, a cui si aggiungono i numeri importanti conseguiti attraverso Wechat e i canali telematici. Non appena terminata la chiusura a causa del Covid, sono riprese le richieste allo sportello che già da questa settimana sta operando in modalità telematica, la più apprezzata anche prima dell’emergenza sanitaria poiché in grado di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro degli utenti”.