Insieme da 50 e 60 anni. E il Comune rende omaggio alle coppie lastrigiane nel giorno di San Valentino

LASTRA A SIGNA – Festa doveva essere e festa è stata. Con il Teatro delle Arti a fare “palcoscenico” alle emozioni delle coppie lastrigiane che nel corso del 2022 hanno celebrato le nozze d’oro o le nozze di diamante. In una data scelta appositamente per loro, così come già successo negli anni passati, il 14 […]

LASTRA A SIGNA – Festa doveva essere e festa è stata. Con il Teatro delle Arti a fare “palcoscenico” alle emozioni delle coppie lastrigiane che nel corso del 2022 hanno celebrato le nozze d’oro o le nozze di diamante. In una data scelta appositamente per loro, così come già successo negli anni passati, il 14 febbraio, da sempre la festa di San Valentino, la festa dell’amore. Diciannove le coppie con 50 anni di matrimonio alle spalle, sei quelle che invece hanno festeggiato i 60 anni insieme. A ognuna di loro il sindaco Angela Bagni ha consegnato una pergamena, “una cerimonia molto sentita – ha detto – e che è diventata un appuntamento fisso per celebrare l’amore e queste unioni. Raccogliamo l’insegnamento di chi con gioia ha saputo costruire e mantenere legami così solidi e duraturi in un periodo storico dove le difficoltà economiche e dinamiche sociali rendono difficile soprattutto per i giovani arrivare a questa meta”.