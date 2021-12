“Insieme per fare la differenza”: “premiati” i volontari della Pubblica Assistenza di Signa per l’impegno nella lotta al Covid

SIGNA – Con una grande festa denominata “Insieme per fare la differenza”, svoltasi nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione del contagio, domenica scorsa, 28 novembre, la Pubblica Assistenza Signa ha consegnato le benemerenze di servizio e gli attestati di merito per l’impegno volontario e per il sostegno ricevuto nell’ambito dell’attività di servizio relativa all’emergenza Covid-19. […]

SIGNA – Con una grande festa denominata “Insieme per fare la differenza”, svoltasi nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione del contagio, domenica scorsa, 28 novembre, la Pubblica Assistenza Signa ha consegnato le benemerenze di servizio e gli attestati di merito per l’impegno volontario e per il sostegno ricevuto nell’ambito dell’attività di servizio relativa all’emergenza Covid-19. Nell’occasione, inoltre, sono stati inaugurati due nuovi automezzi attrezzati per il trasporto di persone non deambulanti, dotati di apposito sollevatore per sedia a ruote. Due mezzi che arricchiscono il parco dei veicoli a disposizione dell’associazione per il trasporto sociale e sanitario.

“E’ un momento davvero importante ed emozionante per tutta la nostra Pubblica Assistenza – ha dichiarato il presidente dell’associazione, Matteo Carrai – essere tutti insieme per esprimere il ringraziamento a tutti i volontari che con coraggio, passione, determinazione non hanno mai mollato da febbraio 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria e a tutti i cittadini, aziende, associazioni ed enti che ci hanno sostenuto con donazioni e supportato con i loro ringraziamenti e incoraggiamenti”. Nel corso dell’evento sono stati presentati alcuni dati sull’attività svolta da febbraio 2020 a oggi: 12.000 i servizi suddivisi tra sanitari, protezione civile e sociali, di cui 5.500 di emergenza sanitaria, 68.000 le mascherine utilizzate, 10.500 i litri di prodotti per la sanificazione, più di 100.000 i litri di rifiuti speciali prodotti. Ottantasei i volontari insigniti dell’attestato ai meriti di servizio, a cui si aggiungono i 9 dipendenti dell’associazione.

“Ci siamo trovati in prima linea a combattere la guerra contro il Covid, inizialmente con carenza di dispositivi di protezione, e nonostante tutto nessuno di noi si è tirato indietro – ha proseguito il presidente Carrai – consentendo all’associazione di non fermare il soccorso ed essere sempre presente nella risposta ai bisogni della comunità; il risultato più grande è essere riusciti a garantire la sicurezza ed a proteggere tutti i nostri operatori volontari e dipendenti, con continuità piena dei nostri servizi. Oggi continuiamo il nostro impegno, senza dimenticare che la guerra non è ancora vinta e che non dobbiamo abbassare la guardia”. Tanti i racconti e le esperienze vissute durante i giorni e le notti di servizio nel corso dell’emergenza Covid-19, sotto lo slogan “Il soccorso non si ferma”, coniato dall’associazione per celebrare la passione e la continuità dell’impegno di tutti i volontari: nell’occasione è stata presentata una piccola mostra fotografica, con una selezione di dieci immagini rappresentative della continuità dell’impegno durante la pandemia e che saranno esposte permanentemente nella sede.

Nell’occasione sono stati riepilogati anche alcuni degli importanti risultati raggiunti nel corso dell’ultimo biennio: l’acquisto di nuovi automezzi, l’acquisto di nuove divise per i soccorritori, la realizzazione di un impianto di continuità energetica per la sede, con avviamento automatico in caso di black-out, il completamento dei processi di riorganizzazione amministrativa e gestionale, sempre nel segno della trasparenza e senza alcuno scopo di lucro. Nelle prossime settimane partiranno inoltre alcuni lavori di ristrutturazione e manutenzione che riguarderanno il primo piano della sede ed è in corso di acquisizione una nuova ambulanza di soccorso e rianimazione. Tutto questo alla presenza del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, del vice-sindaco e assessore alla protezione civile, Marinella Fossi, e del comandante della Polizia Municipale, Fabio Caciolli, che hanno voluto ringraziare la Pubblica Assistenza per l’opera instancabile sul territorio.

“Consegnate inoltre – si legge in una nota – le benemerenze attribuite a coloro cha hanno sostenuto l’associazione durante la complessa fase del lockdown e nei primi mesi dell’emergenza: alla comunità cinese, che per prima ha risposto alla richiesta di aiuto nel marzo 2020 donando mascherine e dispositivi di protezione, rappresentata da Stella Zhang e Qian Shao, alla comunità albanese, rappresentata da Nikolin Gjeloshi, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile del Comune di Signa, all’Avis comunale di Signa, alla Pro Loco e al dottor Carlo Biagini, medico che ha contribuito in modo eccezionale a incentivare le donazioni e a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di supportare l’opera della Pubblica Assistenza nel contrasto al virus. Assegnato un attestato di ringraziamento anche ai fornitori che non hanno interrotto mai il proprio supporto all’Associazione, neppure durante il lockdown, garantendo sempre la massima attenzione e disponibilità: Filippo Paganelli, di Nepi Allestimenti Signa, Simone Scarpelli dell’Autofficina Scarpelli di Lastra a Signa, Marco Grisolini della Carrozzeria Unicar99 di Lastra a Signa, ed Enzo Lagonigro della CFA Impianti Elettrici.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati con un riconoscimento speciale tutti i medici, gli infermieri e il personale amministrativo del Centro Diagnostico, per i 10 anni di attività e collaborazione oltre che ai membri del Consiglio di amministrazione e ai volontari che nei diversi ruoli hanno collaborato per la gestione dell’attività. Tra questi una menzione speciale al dottor Carlo Biagini, responsabile del servizio di ecografica, e al dottor Mohamed Bamoshmoosh, responsabile del servizio di cardiologia. Infine sono state attribuite le benemerenze per la ricorrenza degli anniversari di servizio ai seguenti volontari: 10 anni di volontariato (anno 2020): Mattia Bonfanti, Maurizio Tortorici, Salvatore Fabiano, Alessia Ganucci, Renato Sapori, Luigi Oliarca, Mountaga Sy e Ivana Cittadini; 20 anni di volontariato (anno 2020): Alessandro Cintolesi, David Tavanti, Matteo Carrai e Mauro Martelli; (anno 2021) Alessandro Spinelli e Diego Ciofi; 30 anni di volontariato (anno 2020): Daniela Meri Ceccherini, Riccardo Banchini, Graziano Bertieri e Lorella Pandolfini; (anno 2021) Dante Grifoni e Alberto Ingenni; 40 anni di servizio (anno 2020): Maurizio Bencini; (anno 2021) Sandro Fois.