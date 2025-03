“Insieme per il Rinascita” rinvia l’assemblea e la cena in solidarietà con le famiglie colpite dal maltempo

SESTO FIORENTINO – Il Comitato “Insieme per il Rinascita” ha deciso di rinviare l’incontro previsto per oggi 18 marzo alle 18 al Salone Rinascita per discutere sul futuro del circolo dopo la decisione da parte della proprietà di vendere. La decisione del Comitato è dovuta a quanto avvenuto nei giorni scorsi, all’allagamento di gran parte […]

SESTO FIORENTINO – Il Comitato “Insieme per il Rinascita” ha deciso di rinviare l’incontro previsto per oggi 18 marzo alle 18 al Salone Rinascita per discutere sul futuro del circolo dopo la decisione da parte della proprietà di vendere. La decisione del Comitato è dovuta a quanto avvenuto nei giorni scorsi, all’allagamento di gran parte del territorio. “Siamo vicini a tutte le famiglie ed esercenti che hanno avuto danni in questi giorni – scrive il Comitato – Questa emergenza ci obbliga a fermarci e dare una mano a chi è in difficoltà. Pertanto l’assemblea e la cena, in segno di solidarietà, sono state rinviate”. Ancora non è stata decisa la data.