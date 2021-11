“Insorgiamo – Sciopero generale tour”: a dicembre e gennaio in Toscana va in scena il patto per la difesa di Gkn

CAMPI BISENZIO – Inizia questa settimana un nuovo ciclo di iniziative a sostegno dei lavoratori della Gkn: una serie di spettacoli teatrali sul tema del lavoro nei circoli Arci e nei teatri di Firenze e provincia. “Un progetto – si legge in una nota – nato grazie alla collaborazione fra il Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze, Insorgiamo con i lavoratori Gkn e Arci Firenze”. Cinque gli incontri organizzati tra dicembre e gennaio per rinsaldare quel patto di difesa della fabbrica che vede in prima fila realtà sociali e semplici cittadini del territorio e che in questi mesi è stato capace di dar vita ad eventi e manifestazioni senza precedenti, focalizzando l’attenzione dell’intero Paese su una vertenza diventata ormai un simbolo per tantissimi lavoratori. “La mobilitazione dal basso – continua il comunicato – è l’unica possibilità per provare a scrivere un finale diverso da quello che alcuni vorrebbero: per questo abbiamo pensato che fosse necessario espandere la lotta, coinvolgendo l’intero territorio nella mobilitazione e provando a raccontare attraverso gli strumenti dell’arte le dinamiche che attraversano oggi il mondo del lavoro, riguardandoci tutti”.

“Il ruolo dei circoli Arci – dice Jacopo Forconi, presidente di Arci Firenze – è quello di riunire le persone, stimolarle e coinvolgerle in una riflessione collettiva. Per questo pensiamo non vi sia luogo migliore per raccontare le storture che attraversano il lavoro e, più in generale, la nostra società. Siamo dunque orgogliosi che tanti circoli Arci, oltre a supportare in ogni modo e fin da subito la lotta dei lavoratori Gkn, siano oggi uno dei luoghi attraverso cui si provi ad espandere la lotta, coinvolgendo nella mobilitazione ogni zona del nostro territorio”. Massimo Torelli, tra gli organizzatori delle iniziative, di Firenze Città Aperta, sottolinea come questo tour di spettacoli teatrali “sia una iniziativa importante per mantenere forte il rapporto tra il territorio fiorentino e la lotta della Gkn. Un rapporto fondamentale per reggere questo scontro, vista la totale assenza del governo”. Le prime tre tappe del tour attraverseranno i circoli Arci e i teatri della Toscana il 3, il 10 e il 17 dicembre, mentre sono in via definizione gli appuntamenti di gennaio.