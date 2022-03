“Insorgiamo Tour”, domenica 20 tappa al Teatrodante Carlo Monni con la Scuola di Musica di Fiesole e David Riondino

FIRENZE – L’”Insorgiamo Tour” fa tappa al Teatrodante Carlo Monni. L’appuntamento è per domenica prossima, 20 marzo, e per questo “la Gkn ringrazia la comunità di Campi Bisenzio”, che poi è anche il tema che caratterizza il sesto evento del ciclo di spettacoli e appuntamenti che da dicembre si è sviluppato nel territorio della provincia […]

FIRENZE – L'”Insorgiamo Tour” fa tappa al Teatrodante Carlo Monni. L’appuntamento è per domenica prossima, 20 marzo, e per questo “la Gkn ringrazia la comunità di Campi Bisenzio”, che poi è anche il tema che caratterizza il sesto evento del ciclo di spettacoli e appuntamenti che da dicembre si è sviluppato nel territorio della provincia di Firenze in teatri e circoli Arci. “L’iniziativa di domenica 20 marzo – si legge in una nota – evidenzia ancora una volta il grande rapporto che c’è stato tra la comunità tutta di Campi da quel 9 luglio quando arrivò la notizia della volontà di Merlose di chiudere lo stabilimento a oggi”. L’evnto è organizzato da Collettivo di fabbrica Gkn, Scuola di musica di Fiesole, Teatrodante Carlo Monni e Arci Firenze. E, con inizio alle 17, prevede l’esibizione dell’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole con incursioni artistiche di David Riondino.

Nell’occasione, infatti, verranno eseguite musiche di Dvorak – Serenata op. 44– 25 (direzione Calogero Palermo), Schubert – Sinfonia Incompiuta D759 – 28’ (direzione Edoardo Rosadini), Copland – Clarinet Concerto – 16’ Clarinetto Calogero Palermo (direzione Edoardo Rosadini). La prenotazione è obbligatoria, ingresso gratuito a offerta libera in sostengo della cassa di resistenza del Collettivo di fabbrica Gkn al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-insorgiamo-tour-campi-bisenzio-scuola-di-musica-di-fiesole-e-riondino-275548501987. Oppure presso il teatro, in piazza Dante 23 a Campi Bisenzio, telefono 055 8940864 – e-mail: biglietteria@teatrodante.it

“Continua il nostro percorso di di lotta, di convergenza e di “contaminazione” del territorio, – dice Matteo Moretti, delegato Rsu ex Gkn – la vertenza Gkn è tutt’altro che conclusa, siamo un una fase complicata, abbiamo sconfitto i licenziamenti in tronco ma in questa fase rischiamo di essere dentro a un nuovo calcolo, quello del lento logoramento fatto di promesse e di cassa integrazione. Ci tutela un accordo importante al ministero, ma si sa gli accordi troppo spesso non vengo rispettati, troppe le aziende che sono state chiuse lentamente logorando i lavoratori con la cassa integrazione. Pe questo la lotta prosegue e prosegue abbracciando e coinvolgendo la cittadinanza e tutti quei mondi che ci sono stati vicini e che a loro volta vivono le loro di difficoltà. Uno di questi è il mondo dello spettacolo che da subito abbiamo incrociato nella nostra vertenza, attori attrici, lavoratori che stanno dietro alle quinte che hanno subito in questi anni di pandemia problematiche economiche, lavoratori che come noi lottano tutti i giorni per un salario dignitoso e contro il precariato. Noi la chiamiamo convergenza, perché non esiste una fabbrica che si salva in un paese che vede lavoratori o interi settori della società che salvi non sono. Per questo bisogna unire gli sforzi e insorgere per una società più giusta e questo appuntamento, per tutti noi, sarà il 26 marzo a Firenze”.

Questo rapporto con il territorio è evidenziato dal sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi: “Una bella collaborazione per un bellissimo appuntamento che dimostra quanto la vicenda Gkn abbia mobilitato e continui a mobilitare. È una vicenda di ingiustizia enorme che ha suscitato un senso di identificazione straordinario. Un anelito di giustizia attuale come non mai. Felici di esserci anche in questo passaggio come amministrazione e come teatro di Campi”.

Al centro del programma dell’evento di domenica prossima c’è ovviamente l’esibizione dell’Orchestra Vincenzo Galilei della Scuola di Musica di Fiesole. “La scuola ha nel proprio Dna l’attenzione e la cura dell’interesse sociale, nel solco del pensiero del fondatore Piero Farulli secondo il quale “la musica è un bene da restituire, – ha detto il Sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole, Alessandro De Sanctis – per questo motivo ha dato vita negli anni a molteplici progetti di insegnamento della musica in zone economicamente svantaggiate e realizza da alcuni anni iniziative di inclusione dei ragazzi portatori di disabilità nelle attività orchestrali. Sempre per queste motivazioni sociali Il 21 giugno dello scorso anno, in occasione della “Festa della musica”, gli allievi della scuola hanno tenuto un concerto di ringraziamento del personale medico e sanitario nell’hub vaccinale del Mandela Forum. Nello stesso periodo mi sono messo in contatto con i rappresentanti sindacali della Gkn per offrire la disponibilità a realizzare un concerto di solidarietà per le maestranze e le loro famiglie”.

Pietro Cardelli, dell’Arci di Firenze, evidenza infine il senso dell’”Insorgiamo Tour”: “Fin dalla prima tappa, si è configurato come il tentativo di raccontare le contraddizioni della nostra società attraverso gli strumenti dell’arte, portando nei luoghi culturali e di aggregazione del territorio, circoli Arci e teatri, una serie di spettacoli dedicati al mondo del lavoro e alle ingiustizie che oggi lo caratterizzano. Riteniamo sia fondamentale coinvolgere la cittadinanza in questo genere di riflessione e di mobilitazione, soprattutto attraverso l’arte e la cultura. Per questo siamo davvero felici di proseguire questo cammino insieme ad alcune delle realtà più importanti della promozione artistico-culturale del territorio: il teatro di Campi Bisenzio e la Scuola di Musica di Fiesole”.