Intercity Festival: “King” in scena al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – In scena al Teatro della Limonaia il 28, 29 settembre alle ore 20.30 Fishamble: The new play company con “King”scritto e interpretato da Pat Kinevane per la regia di Jim Culleton. In prima nazionale, in inglese con sottotitoli in italiano a cura di Aikapro.

La storia: king racconta la storia di Luther, un uomo di Cork, chiamato così in onore dell’eroe di sua nonna Bee Baw, Dr Martin Luther King Jr. Luther lascia il suo appartamento solo per viaggi essenziali e per impersonificare Elvis. Lo spettacolo esplora pregiudizi, privilegi e resilienza, mentre Luther lotta per vivere a pieno la sua esistenza. Fishamble e Pat Kinevane hanno collaborato in precedenza in Forgotten, Silent, Underneath e Before, ottenendo importanti premi internazionali. Sono stati definiti brillanti (Irish Time), straordinari (New York Times), sconvolgenti (Scotsman), folgoranti (Guardian), ipnotizzanti (Sydney Morning Herald). Ora, Fishamble e Pat Kinevane, con la regia di Jim Culleton e la musica di Denis Clohessy, ritornano con questa quinta collaborazione, uno specialissimo one-man show.