Intercity Festival: “Le madri” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Al via l’edizione 2024 del Festival Intercity al Teatro della Limonaia. Il 13 settembre alle 20.15si terrà “TKB: incontro con l’autore”, TBK parlerà della sua scrittura. Il 13, 14 e 15 settembre alle 20.30 sarà presentato lo spettacolo “Le madri” di TKB, scene, luci e regia Dimitri Milopulos, con Barbara Esposito e Silvia Frasson. Con la partecipazione degli allievi della Scuola di Teatro Intercity: Leonardo Calamia, Leonardo Conti, Tommaso Fantechi e Federico Franchina, aiuto regia Marta Giusti, assistente Federico Franchina, traduzione Lorenzo Borgotallo. In prima assoluta in italiano. La storia: un incontro tra due solitudini, sullo sfondo di una Dublino inedita, dura e violenta, che si fa luogo dell’anima. Due madri, legate da un tragico appuntamento con il destino dei propri figli. Lo spazio di un tribunale, mentale prima ancora che reale, dove tutti scagliano pietre e sputano sentenze. Attraverso dialoghi serrati, spesso sovrapposti, in cui i ruoli delle due protagoniste si invertono e, così facendo, sovvertono ogni prospettiva, emergerà passo dopo passo l’antefatto, mescolato a flussi di coscienza acuti e disarmanti, capaci di suscitare disagio, indignazione, rabbia, ma anche profonda empatia. Rearing is sparing, recita il titolo originale: crescere un figlio significa fare il possibile per tenerlo al riparo dalle sofferenze della vita. Eppure, la vita a volte prende il sopravvento, con tutto il suo carico di dolore. E di ingiustizia. Come in una tragedia greca. Anita e Maria, ovvero le ragioni della maternità, testardamente in lotta contro demonizzazioni, sensazionalismi, mancanza di pietas umana. Biglietti: 16 intero euro, 13 ridotto ridotto.