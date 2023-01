Intercity Winter da Tondelli al Bacio della donna Ragno

SESTO FIORENTINO – Il progetto Inercity al Teatro della Limonaia si fa in tre: Fstival Intercity, Intercity Winter e Intercity scuola di teatro e Intercity Connections. ossia i progetti formativi. Intercity Winter è la parte direttamente gestita dall’associazione Teatro della Limonaia, della stagione teatrale Tram del Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino e si apre a febbraio, il 4 alle 20.30 con “Tondelli Reading” a cura di Bruno Casini e Giacomo Aloigi. Una serata di letture e non solo, un happening dedicato allo scrittore emiliano, in occasione della terza edizione rivista e ampliata di Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80 a cura di Bruno Casini (Interno4 edizioni). Partecipano: Elisabetta Beneforti e Luigi Oldani (redazione della rivista Pioggia Obilqua), Alessandro Agostinelli (Festival del Viaggio), Annamaria Ricci e Silvia Orlandi, Roberto Incerti, Larry Hit Bolognesi, Titti Giuliani Foti (giornalista), Sara Modesti (Cricket’s Lullaby), Nicola Vannini (Soul Hunters), Vincenzo Striano (Hottanta Remix), Giulia Nuti (Il Popolo Del Blues), Patriza Asproni (Culture manager), Stefano Magnaschi (Cricket’s Lullaby), Luca Locati Luciani (Centro Documentazione Aldo Mieli Carrara), Barbara Caponi, Gaia Dedola e Giacomo Brotto (Florence Queer Festival), Michele Rossi, Roberta Perugini (Libraccio Firenze), Dorothea Bruno, Andrea Sbandati (Hottanta Remix). Special guest: Crichet’s Lullaby Live Unplugged set In collaborazione con il Florence Queer Festival e Hottanta Remix. Con la straordinaria collaborazionedi Dimitri Milopulos. Ingresso gratuito su prenotazione.

Il 17, 18, 19 febbraio alle 20.30 sarà in scena “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig, scene, costumi, luci e regia Dimitri Milopulos, con Samuele Picchi e Lorenzo Volpe e la partecipazione straordinaria di Teresa Fallai. Una produzione Associazione culturale Teatro della Limonaia. Prima assoluta. Il bacio della donna ragno viene scritto da Manuel Puig nel 1976 in forma di romanzo e poi successivamente sarà lo stesso autore a trarre la versione teatrale. Nel 1985, viene adattato per il grande schermo con William Hurt nei panni di Molina, in un’interpretazione che gli valse l’Oscar, e ancora dopo diventa un musical di Broadway. Pochissime invece sono le versioni teatrali negli ultimi decenni. Il 25 febbraio alle 20.30 Lorenzo Balducci in Fake scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti, regia Mariano Lamberti, musiche Andrea Albanese.

Il 3, 4, 5 marzo alle 21.15 ci sarà il Sesto Jazz Festival a cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” in collaborazione con Music Pool-Network Sonoro e Associazione culturale Teatro della Limonaia. Dopo due edizioni estive di grande successo Sesto Jazz Festival, la rassegna organizzata dalla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” in collaborazione con Eventi Music Pool, si ripresenta agli appassionati della musica afro-americana riprendendo la sua tradizionale collocazione all’interno della programmazione di Intercity Winter. Il 3, 4 e 5 marzo 2023 sul palco del Teatro della Limonaia saranno ancora in scena artisti di caratura internazionale, esponenti di punta del jazz italiano e giovani emergenti di particolare talento: una carrellata di proposte avvincenti che non tradiranno le attese di tutti gli appassionati che da anni seguono con crescente interesse il nostro Festival. Venerdì 3 marzo alle 21.15 Brubeck reloaded, Sesto Jazz Chamber Orchestra Duccio Bertini – direzione e arrangiamenti, Special Guest Pietro Tonolo – sax tenore, soprano, flauto. Sabato 4 marzo alle 21.15 Penumbra Elias Stemeseder – pianoforte e tastiere, Christian Lillinger – batteria. Domenica 5 marzo ore 21.15 Alessandro Presti Quintet: Alessandro Presti – tromba, Daniele Tittarelli – sax, Alessandro Lanzoni – pianoforte, Gabriele Evangelista – basso, Enrico Morello – batteria. Intercity Winter per i più piccoli: il 12 febbraio alle 17 i Pupi di Stac in Cappuccetto Rosso, il 26 febbraio alle 17 Canada in Fabula.