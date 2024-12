“InTerra-Healthy Soli in Sesto”: continua il percorso con il Focus Group

SESTO FIORENTINO – Entra ancora più nel vivo il progetto “InTerra – Healthy Soil in Sesto”. Attraverso un percorso partecipativo che proseguirà fino a giugno, il progetto In Terra porterà alla nascita di un distretto biologico a Sesto, mettendo a frutto le buone pratiche e le esperienze più significative. Giovedì 12 dicembre, alle 17,30 presso […]

SESTO FIORENTINO – Entra ancora più nel vivo il progetto “InTerra – Healthy Soil in Sesto”. Attraverso un percorso partecipativo che proseguirà fino a giugno, il progetto In Terra porterà alla nascita di un distretto biologico a Sesto, mettendo a frutto le buone pratiche e le esperienze più significative. Giovedì 12 dicembre, alle 17,30 presso la Casa del Guidi, si terrà il primo focus group dedicato alla presentazione dello stato dell’arte delle condizioni del suolo. “È molto importante e motivo di grande soddisfazione essere tra i comuni pilota a livello nazionale in un progetto che accresce la consapevolezza circa l’importanza della qualità del suolo – afferma l’assessore Beatrice Corsi – La nostra salute passa dalla salute del suolo, premessa indispensabile per portare nei nostri piatti i prodotti di un’agricoltura attenta alla sostenibilità e capace di contribuire a rafforzare la resistenza dei territori ai cambiamenti climatici”.

Il progetto è promosso dal Comune di Sesto Fiorentino insieme a Unifi, CNR e associazione “Il Binario” nell’ambito dell’open call del progetto HuMuS – Healthy Municipal Soil di ANCI Toscana, ed è stato presentato giovedì 5 dicembre a Firenze nel corso del convegno “Dalla terra al cibo: dialoghi per un approccio integrato alla sostenibilità” che si è tenuto a Palazzo Strozzi in occasione della Giornata mondiale del suolo. Intervenendo insieme ai rappresentanti degli altri Comuni che stanno promuovendo progetti in seno all’open call di Anci Toscana, l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi ha illustrato il percorso avviato nel Comune di Sesto Fiorentino dallo scorso mese di settembre, con attività che coinvolgono scuole, portatori di interessi e aziende agricole del territorio. Per tutte le informazioni sul progetto: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/InTerraSesto