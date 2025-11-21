“InTerra” un progetto che piace a Bruxelles

SESTO FIORENTINO – L’esperienza del progetto InTerra è stata tra quelle presentate oggi a Bruxelles dell’ambito della conferenza finale di Humus Healthy Municipal Soil Project, al quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito attraverso un bando di Anci Toscana. Partner del progetto sono la facoltà di agraria dell’Università di Firenze e l’Istituto per la […]

SESTO FIORENTINO – L’esperienza del progetto InTerra è stata tra quelle presentate oggi a Bruxelles dell’ambito della conferenza finale di Humus Healthy Municipal Soil Project, al quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito attraverso un bando di Anci Toscana. Partner del progetto sono la facoltà di agraria dell’Università di Firenze e l’Istituto per la Bioeconomia del CNR; l’obiettivo è quello di diffondere conoscenze e pratiche per proteggere e migliorare la salute del suolo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi.

Le attività di InTerra si sono svolte tra settembre 2024 e giugno 2025, organizzando trekking rurali alla scoperta del territorio e delle realtà agricole, riunendo cittadini, aziende, amministratori locali e ricercatori in focus group dedicati alla salute del suolo e al suo miglioramento, coinvolgendo le scuole primarie e secondarie in attività didattiche e laboratori.

Tutte le informazioni sul progetto e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/InTerraSesto.