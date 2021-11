Interventi ambientali in alcuni giardini e nei parchi della Ragnaia e di Villa Solaria

SESTO FIORENTINO – È di quasi 140mila euro il valore del pacchetto di nuovi interventi sul verde pubblico approvati dalla Giunta comunale e che saranno attuati in più fasi già a partire dalle prossime settimane. Ad essere interessati saranno, tra gli altri, i giardini di via di Scopino, dove è previsto un intervento di sfalcio, […]

SESTO FIORENTINO – È di quasi 140mila euro il valore del pacchetto di nuovi interventi sul verde pubblico approvati dalla Giunta comunale e che saranno attuati in più fasi già a partire dalle prossime settimane. Ad essere interessati saranno, tra gli altri, i giardini di via di Scopino, dove è previsto un intervento di sfalcio, razionalizzazione della vegetazione e riqualificazione dell’area, via degli Scarpettini, via Togliatti e via degli Scardassieri, oltre alla Ragnaia, e al Parco di Villa Solaria. Saranno eseguite 78 nuove piantumazioni con essenze tipiche del territorio che andranno a rimpiazzare 47 alberature secche o malate per le quali è stato disposto l’abbattimento in seguito a VTA negative.

“Con questa serie di interventi andiamo a risolvere alcune situazioni critiche e a migliorare il verde della nostra città – afferma l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – A Villa Solaria, in particolare, procederemo con una serie di interventi che apriranno alla successiva fase in cui intendiamo procedere ad uno sviluppo e a un consistente miglioramento del patrimonio arboreo del parco storico. Per quanto riguarda le alberature, le nuove piantumazioni confermano il dato ormai consolidato dell’ultimo triennio che vede un saldo positivo per oltre il 30% in seguito a sostituzioni, con la piantumazioni di quattro nuovi alberi ogni tre abbattimenti”.