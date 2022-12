Interventi di manutenzione su 14 aree da gioco

SESTO FIORENTINO – Via libera al piano di manutenzioni per oltre 100mila euro per riparare e potenziare 14 aree gioco su tutto il territorio: la giunta comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nei giorni scorsi il progetto per riportare a nuova vita tanti spazi verdi della città. Tra gli interventi più rilevanti c’è il ripristino delle attrezzature di piazza Salvo D’Acquisto, dove saranno riqualificati anche gli arredi esistenti e installata una nuova altalena inclusiva. Il giardino La Pira, già protagonista di una delle proposte in lizza nell’ultima edizione di Bilanciamoci Insieme, vedrà la collocazione di panchine, fioriere e un nuovo gioca di arrampicata. Nel parco di Quinto Sud sarà definitivamente rimossa la vecchia pista di pattinaggio per essere sostituita con una scacchiera. Altri interventi sono previsti in piazza Ghiberti, via del Noce/via del Mandorlo, via Monti, piazza Mahbes (lato via Cavalcanti), via Moravia, piazza della Costituzione, giardini San Lorenzo, via della Querce, via del Cuoco, via Battilana, giardini II Agosto.