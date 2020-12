Interventi sull’illuminazione pubblica di aree per cani, passaggi pedonali e parchi

SESTO FIORENTINO – Una quindicina interventi per migliorare l’illuminazione delle aree per cani, passaggi pedonali e parchi cittadini: fanno parte del pacchetto di lavori approvato dalla Giunta comunale.

Ad essere interessati saranno il sottopasso ferroviario di via della Querciola, dove sarà potenziata l’illuminazione esistente, e quello pedonale del Neto, dove l’impianto sarà modificato per garantire l’illuminazione anche nelle ore diurne, durante le quali la parte centrale risulta essere particolarmente buia.

In via Fontesecca e via della Docciola, andando incontro alla richiesta dei residenti, saranno installati due nuovi punti luce; nuovi punti luce saranno realizzati anche in via Rossini, in prossimità dell’attraversamento pedonale, all’interno del Parco dell’Oliveta e in via Paganini, in questo ultimo caso a servizio del marciapiede ad oggi poco illuminato.

Nella zona di Colonnata è previsto un intervento di miglioramento degli impianti all’incrocio tra via Bassi e via Romei, dove sarà posizionato un proiettore a led per il tabernacolo del Logi.

In via Volta l’impianto sarà completamente riqualificato, installando sostegni ottimizzati per il fascio luminoso prodotto dai nuovi corpi illuminanti e posizionati in maniera tale da permettere il passaggio delle sedie a rotelle sul marciapiede.

Due gli interventi previsti per le aree cani, uno in quella di viale Togliatti e l’altro in quella del parco Bardo Corsi Salviati, con l’installazione in ognuna di due nuovi punti luce; in viale dei Mille, nel tratto compreso tra via Giusti e via Donizetti, saranno inseriti due punti luce rivolti verso la strada e l’area a verde ex Cavet recentemente riqualificate.

Nel stesso pacchetto di lavori, del valore complessivo di oltre 100mila euro, è inserita anche l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata in via dell’Osmannoro, all’altezza del Consorzio Agrario.

“Questo corposo gruppo interventi va a risolvere una serie di piccoli problemi particolarmente sentiti – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Kalmeta – In molti casi siamo partiti da segnalazioni dei cittadini con cui in seguito ci siamo confrontati per capire se fosse possibile individuare soluzioni alle questioni che ci venivano sottoposte. Confrontarsi con chi vive la quotidianità è molto importante per stabilire meglio le priorità e migliorare la nostra città”.