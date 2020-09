Tragico incidente domestico, muore un ragazzo. Intervento di Pegaso

SESTO FIORENTINO – La forte pioggia di queste ultime ore ha provocato allagamenti in alcune strade del territorio. Alla Polizia municipale sono arrivate richieste di intervento per allagamenti in piazza Berchet, in via del Praticone, via di Querceto e via Gramsci. Richieste d’intervento per rami di albero caduti in via delle Catese. Intervento della Polizia […]