Intervista al sindaco Lorenzo Falchi “E’ stato un anno impegnativo, ma dobbiamo far tesoro delle difficoltà”

SESTO FIORENTINO – Iniziamo il 2021 con gli auguri di Piananotizie e un con un’intervista al sindaco Lorenzo Falchi per il consueto bilancio dell’anno appena concluso e delle prospettive per l’anno da poche ore iniziato.

Sindaco Lorenzo Falchi, il 2020 non è stato certo un anno facile. Dopo il primo periodo di “chiusura” totale dovuta all’emergenza sanitaria dove tutto si è fermato, le attività sono riprese anche se con difficoltà. Quale è stato l’impegno dell’amministrazione durante il 2020?

È difficile fare un bilancio in un anno come questo. La gran parte delle energie è stata assorbita dall’emergenza che, oltretutto, ha visto i comuni in prima linea nel dare risposte alle famiglie, alle imprese, alle associazioni. Pur in una situazione di straordinarietà, la nostra Amministrazione è riuscita a garantire supporto e servizi a tutta la cittadinanza, portando anche avanti tanti progetti finiti in secondo piano, comprensibilmente, ma non per questo meno strategici per il futuro.

La sua amministrazione comunale ha puntato fin dall’inizio sulla sostenibilità ambientale, sulla mobilità “dolce” come viene definito l’uso prevalente di biciclette, realizzando le piste ciclabili. A che punto siamo?

Quello della mobilità dolce e della ciclabilità è uno degli ambiti su cui abbiamo puntato fin dall’inizio del mandato e abbiamo continuato a lavorare anche durante la pandemia. In estate, con la conclusione dell’intervento in viale Machiavelli, abbiamo ultimato una parte importante dell’ossatura del nostro sistema ciclabile. Di recente sono partiti i lavori per attrezzare il percorso verso Villa Montalvo, nella Piana, e stiamo provvedendo agli adempimenti di competenza per la superstrada ciclabile Fireze-Prato, un’infrastruttura unica nel suo genere.

Polisportiva ed Lucciola e Palazzo Pretorio sono i due grandi recuperi cittadini: quando saranno conclusi?

I lavori di Palazzo Pretorio sono in corso e si concluderanno con la sostanziale messa in sicurezza della struttura. Quando ci siamo insediati, il Palazzo presentava dei grossi danni alle coperture, tali da comprometterne la stessa esistenza nel lungo periodo. Alla fine degli interventi in corso si aprirà la seconda fase, con l’individuazione delle funzioni da inserire all’interno e gli adeguamenti necessari, sulla falsariga della positiva esperienza della Lucciola. Lucciola che, invece, contiamo di riaprire con l’avvio del progetto Palinsesto, vincitore del concorso di idee lanciato lo scorso anno, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Lockdown, emergenza sanitaria, negozi chiusi, hanno creato nuove fasce di povertà. Cosa ha fatto e cosa sta facendo il Comune per venire incontro a chi è stato danneggiato dall’emergenza sanitaria più degli altri?

Le conseguenze sanitarie della crisi sono state drammatiche, ma non meno preoccupanti sono le implicazioni sociali ed economiche che andranno ad incidere nel lungo periodo. Fin dall’inizio abbiamo cercato di fare tutto il possibile affinché nessuno rimanesse indietro. Immediatamente, non appena disponibili le risorse da parte del Governo, abbiamo rilasciato i “buoni spesa”, così da offrire un primo aiuto alle famiglie maggiormente in difficoltà. Successivamente, abbiamo messo in campo, con risorse proprie e in aggiunta ai provvedimenti del Governo, sostegni economici per famiglie, imprese, associazioni e società sportive, tra cui un contributo straordinario per le attività rimaste chiuse. Abbiamo cercato di spingerci al massimo delle possibilità sulla base del nostro bilancio, attivando risorse per quasi due milioni di euro.

Se dovesse definire in tre parole il 2020 per la sua amministrazione comunale quali aggettivi userebbe? Impegnativo, complesso, importante.

Un augurio ai sestesi per il prossimo 2021.

Che sia migliore del 2020 che ci lasciamo alle spalle, ma che possa far tesoro delle difficoltà dell’anno che finisce.