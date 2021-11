Intitolata a Nilde Iotti la nuova strada che collega via Gramsci a via Fratelli Rosselli

SESTO FIORENTINO – Sarà intitolata a Nilde Iotti la nuova strada che collega via Gramsci con via Fratelli Rosselli. Il nuovo nome della strada e l’apertura della nuova viabilità saranno ufficializzati nel corso di una cerimonia che si terrà sabato 20 novembre alle ore 11 nell’area prospiciente la scuola Pascoli, in via Fratelli Rosselli, alla […]

SESTO FIORENTINO – Sarà intitolata a Nilde Iotti la nuova strada che collega via Gramsci con via Fratelli Rosselli. Il nuovo nome della strada e l’apertura della nuova viabilità saranno ufficializzati nel corso di una cerimonia che si terrà sabato 20 novembre alle ore 11 nell’area prospiciente la scuola Pascoli, in via Fratelli Rosselli, alla quale prenderanno parte il sindaco, Lorenzo Falchi, il presidente di Publiacqua Spa, Lorenzo Perra, Irene Falchini, consigliera delegata per le Pari opportunità, e Annalisa Tonarelli, presidente dell’Istituto Gramsci.



Comunista, eletta nel 1946 deputata dell’Assemblea Costituente dove fu membro della Commissione dei 75, poi confermata parlamentare per tredici legislature, Nilde Iotti è stata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dal 1979 al 1992.

“Nilde Iotti rappresenta una figura di primo piano per la storia repubblicana e per il percorso di emancipazione della donna nel nostro Paese – afferma Irene Falchini, consigliera per le Pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino – La vita di Nilde Iotti è un esempio di impegno civile, di consapevolezza, di coraggio che attraversa tutto il Novecento e le sue contraddizioni. Tra via Gramsci e Via Fratelli Rosselli e a poca distanza dalla residenza che porta il nome di un’altra grande donna e madre costituente, Teresa Mattei, leghiamo a Nilde Iotti un luogo nuovo della nostra città: non solo un omaggio, ma un richiamo all’impegno quotidiano contro le ingiustizie sociali che per tutta la sua esistenza essa ha combattuto e di cui, ancora oggi, è la donna a pagare il prezzo più alto”.