Investimenti sul territorio: firmato protocollo fra Confindustria Firenze e i Comuni della Piana

FIRENZE – Il presidente di Confindustria Toscana, Alessio Marco Ranaldo, come riporta l’Ansa, lascia la guida degli industriali della regione. “In un periodo delicato e complesso come quello attuale, le imprese toscane necessitano di una guida presente al timone, ed io, in questo momento, per motivi legati al mio intenso carico lavorativo in azienda, non sono […]