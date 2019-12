Investita dalla tramvia: è una ragazza di 27 anni. In gravi condizioni all’ospedale

FIRENZE – È una ragazza di 27 anni – e non una bambina come qualcuno ha anche scritto su Facebook – la persona rimasta ferita a Firenze dopo essere stata investita dalla tramvia. La ragazza era lungo la pensilina della fermata “Regione Toscana”. E sarebbe scivolata restando così incastrata fra la tramvia stessa e la banchina. È stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale per le ferite e le fratture riportate. Ancora ferma la linea T2 della tramvia mentre sono stati predisposti dei bus navetta per far spostare i passeggeri. Sul posto 118, Polizia municipale e Vigili del fuoco che hanno dovuto “sollevare” un vagone della tramvia per liberare la ragazza.