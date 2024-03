Io Creo festeggia i dieci anni con un’infiorata

CARMIGNANO – Dieci anni di passione per l’artigianato, creatività, ingegno, manualità colori e forme per dare vita a creazioni davvero uniche nate dalla manualità raffinata di tante donne carmignanesi: per festeggiare l’avvenimento nel fine settimana, per due giorni, sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9 alle 19, nelle ex Cantine Niccolini (piazza Matteotti), a […]

CARMIGNANO – Dieci anni di passione per l’artigianato, creatività, ingegno, manualità colori e forme per dare vita a creazioni davvero uniche nate dalla manualità raffinata di tante donne carmignanesi: per festeggiare l’avvenimento nel fine settimana, per due giorni, sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9 alle 19, nelle ex Cantine Niccolini (piazza Matteotti), a Carmignano c’è “Io Creo Primavera”, la mostra mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile, promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, unica nel suo genere nel raccontare la fantasia delle artigiane locali. Per festeggiare il suo decimo anniversaio, sabato 16 marzo, la Pro Loco ha organizzato un evento speciale: una reunion dei Comuni che hanno ospitato Io Creo in questi anni: nell’occasione la Pro Loco di Fucecchio realizzerà l’Infiorata sulla piazzetta davanti al Comune.