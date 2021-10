“Io non rischio”, buone pratiche di protezione civile: con la Misericordia di Campi la piazza è virtuale

CAMPI BISENZIO – Oggi, domani 24 ottobre, è la giornata dedicata alla campagna “Io non rischio 2021”. Una campagna di informazione alla popolazione sulle buone pratiche di protezione civile. Tante, nella nostra regione, le piazze dove la manifestazione si svolgerà in presenza. A Campi, come ci spiegano gli stessi volontari della Misericordia, “in questa giornata […]

CAMPI BISENZIO – Oggi, domani 24 ottobre, è la giornata dedicata alla campagna “Io non rischio 2021”. Una campagna di informazione alla popolazione sulle buone pratiche di protezione civile. Tante, nella nostra regione, le piazze dove la manifestazione si svolgerà in presenza. A Campi, come ci spiegano gli stessi volontari della Misericordia, “in questa giornata ci vedrete nel ruolo dei volontari comunicatori sulla nostra pagina “Io non rischio Campi Bisenzio” a cura appunto della Misericordia di Campi Bisenzio e dei suoi volontari; purtroppo non possiamo essere in piazza con voi, le restrizioni per la pandemia ce lo impediscono, ma ce la metteremo tutta per coinvolgervi. Venite a visitare la nostra pagina INR 2021 https://www.facebook.com/IoNonRischio.MiseCampi, ci saranno interessanti sorprese e informazioni utili in caso di allerta ed emergenza meteo”.