“Io non rischio”, le buone pratiche di protezione civile si imparano “sul campo”. Una domenica ai Gigli insieme ai volontari

CAMPI BISENZIO – Una domenica per vivere in presa diretta le buone pratiche di protezione civile. Domani, infatti, domenica 13 ottobre, in contemporanea con molte altre città italiane, anche il Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con il Centro commerciale I Gigli, sarà protagonista della campagna “Io non rischio”, dedicata alla appunto alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile. Tutto questo in occasione della “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri”, che in centinaia di piazze in tutta Italia vedrà impegnati migliaia di volontari e volontarie di protezione civile, che informeranno i cittadini su cosa ognuno di noi può fare per ridurre i rischi legati a eventi come terremoti, alluvioni, maremoti e altri disastri naturali. Sarà un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione e promuovere comportamenti responsabili per proteggere se stessi e il proprio territorio.

“Un ringraziamento va al Dipartimento della Protezione civile, alla Regione Toscana e alle associazioni di Protezione civile del nostro Comune – ha detto l’assessore Tommaso Landi, con delega alla Protezione civile – che si sono rese disponibili per la realizzazione di questo così importante evento formativo. Ringrazio inoltre il Centro commerciale i Gigli per aver concesso una così importante piazza per questa iniziativa e il vice-sindaco Federica Petti per la sua preziosa collaborazione e il suo costante impegno nel garantire il successo di questo evento. Insieme, siamo convinti che sia fondamentale non solo coinvolgere gli adulti, ma anche i bambini, che rappresentano un elemento chiave nella costruzione di una cultura della prevenzione”. Alle 16, inoltre, al gazebo ai Gigli (accanto all’ingresso di Corte Lunga) ci sarà anche l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un’iniziativa di respiro nazionale come “Io non rischio” – ha dichiarato Antonino D’Agostino, direttore del Centro commerciale I GIgli – che coinvolge e mette in risalto l’impegno di migliaia di volontari e volontarie. In particolare della Toscana, dove hanno sempre dimostrato la loro efficienza quando chiamati in causa, come purtroppo successo anche sul nostro territorio”

“La Misericordia di Campi Bisenzio anche quest’anno conferma l’adesione alla campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile – ha detto il Provveditore Cristiano Biancalani – con la presenza di volontari che saranno disponibili a dare tutte le informazioni su come comportarsi in caso di fenomeni naturali o conseguenze di questi. Mai come in questi tempi in cui il cambiamento climatico sta trasformandosi mettendo sempre più a rischio l’incolumità della popolazione, l’iniziativa si rende fondamentale. L’invito, pertanto, a recarsi numerosi domenica al Centro commerciale I Gigli”

“La Pubblica Assistenza di Campi aderisce quest’anno alla campagna “Io non rischio” – ha concluso Paola Zanobetti – e ci crediamo molto perché riteniamo fondamentale diffondere le buone pratiche di protezione civile nella popolazione, a maggior ragione quest’anno dopo i tragici eventi del novembre 2023. Riteniamo inoltre importante che la campagna non si esaurisca solo nella giornata di domenica, ma rimanga attiva 365 giorni l’anno e coinvolga le varie realtà del territorio, con particolare attenzione alle nostre scuole. Quest’anno l’elemento di novità è dettato dalla collaborazione che si è creata con la Misericordia di Campi Bisenzio. Confidiamo e speriamo che tutto riesca per il meglio”.