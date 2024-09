“Io ti do un giocattolo, tu mi dai un libro”: “Camp/biopoli”, la fiera del libero scambio, spegne tre candeline

CAMPI BISENZIO – Sabato 28 settembre torna in piazza Fra Ristoro, dalle 14 alle 18, “Camp/biopoli”, la fiera di libero scambio per bambini arrivata alla sua terza edizione e organizzata dall’amministrazione comunale. Un appuntamento pensato per il libero scambio, che offre a bambini e ragazzi l’opportunità di scambiare libri, giocattoli e materiale scolastico e che […]

CAMPI BISENZIO – Sabato 28 settembre torna in piazza Fra Ristoro, dalle 14 alle 18, “Camp/biopoli”, la fiera di libero scambio per bambini arrivata alla sua terza edizione e organizzata dall’amministrazione comunale. Un appuntamento pensato per il libero scambio, che offre a bambini e ragazzi l’opportunità di scambiare libri, giocattoli e materiale scolastico e che nasce con l’obiettivo di promuovere il riutilizzo, il rispetto per l’ambiente e il valore della condivisione, creando un momento di incontro e socializzazione per i più giovani. Quest’anno, inoltre, occasione della “Settimana della gentilezza”, durante “Camp/biopoli” si terranno anche i “Giochi della gentilezza”, una serie di attività pensate per sensibilizzare i bambini sull’importanza di comportamenti gentili e solidali verso gli altri.

“Siamo davvero entusiasti di ospitare la terza edizione di “Camp/biopoli”, – ha dichiarato il vice-sindaco Federica Petti – un evento che sta diventando un appuntamento fisso per la nostra comunità. Questa fiera del libero scambio rappresenta non solo un’opportunità per i bambini e i ragazzi di scambiare libri, giocattoli e materiale scolastico, ma anche un momento prezioso di socializzazione e crescita. Quest’anno, inoltre, vogliamo sottolineare l’importanza della gentilezza come valore fondamentale per costruire una comunità inclusiva e rispettosa”. E’ possibile iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo generazionegiovani@comune.campi-bisenzio.fi.it. In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto l’atrio del palazzo comunale.