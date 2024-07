Iocca, un anno da presidente di Farmapiana: “Bilancio positivo. E ora avanti con la Casa della salute”

Un anno esatto da presidente per Antonio Iocca, dal luglio del 2023 alla guida delle Farmacie Comunali Farmapiana. L’occasione, quindi, per fare il bilancio di quelli che sono stati dodici mesi complessi, caratterizzati gioco forza dall’alluvione del novembre scorso, ma anche per proiettarsi nel futuro. Tutto questo a ridosso dell’approvazione del bilancio che, nonostante le […]

Un anno esatto da presidente per Antonio Iocca, dal luglio del 2023 alla guida delle Farmacie Comunali Farmapiana. L’occasione, quindi, per fare il bilancio di quelli che sono stati dodici mesi complessi, caratterizzati gioco forza dall’alluvione del novembre scorso, ma anche per proiettarsi nel futuro. Tutto questo a ridosso dell’approvazione del bilancio che, nonostante le difficoltà oggettive legate proprio all’alluvione, è stato chiuso con il segno “più”.

Presidente, per guardare al futuro, bisogna comunque voltarsi indietro e andare, con la mente, al novembre del 2023…

“Sono state, per Campi Bisenzio, settimane difficili a causa dell’alluvione e anche noi abbiamo dovuto pagare dazio: basti pensare alla Farmacia Centrale, gravemente danneggiata, e riaperta a tempo di record. Ma non ci siamo voluti fermare e in questi mesi abbiamo ristrutturato il magazzino, con sede sempre a Campi Bisenzio, stessa cosa per la farmacia di Borgo San Lorenzo, mentre a Scarperia abbiamo aperto una nuova farmacia”.

Il bilancio, però, parla chiaro…

“Assolutamente e non nascondo la mia soddisfazione, unita a quella di dipendenti e collaboratori, che ringrazio di cuore per il lavoro portato avanti in questi dodici mesi. Il bilancio parla chiaro, ha detto bene, e dice che dopo avere “consegnato” gli utili ai Comuni soci, è stato chiuso con il segno “più”, il che ribadisce la bontà del lavoro fatto in ogni singola farmacia”.

Ci sono altri aspetti che intende mettere in risalto?

“Da un lato l’entrata nella compagine societaria del Comune di San Piero a Sieve-Scarperia. Dall’altro la politica messa in atto con chi lavora con noi e che per fortuna tende a limare sempre di più le posizione precarie e a stabilizzare le varie professionalità”.

Bilancio vuol dire anche assemblea dei soci: può dirci qualcosa al riguardo?

“Anche in questo caso c’è una novità importante: l’assemblea dei soci, infatti, mi ha dato mandato per arrivare a una revisione dell’accordo di programma e a un nuovo Business Plan per quanto riguarda la futura Casa della Salute da realizzare, in accordo e in collaborazione con Asl, Società della Salute e Comune di Campi proprio a Campi Bisenzio. Ritengo di poter illustrare alla prossima assemblea dei soci tutte le novità. Il nostro è un Comune che ha la necessità di avere una struttura del genere e che sia adeguata alle esigenze della cittadinanza. E anche l’attenzione che l’amministrazione comunale ha dato al progetto nel nuovo Piano operativo ne è un’ulteriore conferma”.

Farmacie comunali ovvero farmacie di servizi…

“Non potrebbe essere diversamente e anche in questo caso ne abbiamo una riprova. Mi riferisco al lavoro di rete relativo alla campagna promossa da Ispro per quanto riguarda la prevenzione del tumore al colon retto. E, a proposito di “rete”, voglio concludere facendo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai sindaci, sia quelli eletti che quelli confermati dal voto, con i quali ho già iniziato a vedermi. Così come desidero ringraziare tantissimo tutti i membri del Cda per il prezioso supporto e l’aiuto che mi hanno offerto in questo anno”.