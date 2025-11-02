Ipermercato Panorama, il Comune di Campi “a fianco dei lavoratori”. La direzione dei Gigli: “Una decisione esclusiva del Gruppo Pam”

CAMPI BISENZIO – L’amministrazione comunale esprime “profonda preoccupazione” per l’annunciata chiusura dell’ipermercato Panorama, all’interno del Centro commerciale I Gigli, prevista per il prossimo 31 dicembre, e per le conseguenze che tale decisione comporterà per i 45 lavoratori coinvolti. “Siamo vicini alle persone che, dopo anni di impegno e professionalità, si trovano oggi ad affrontare una situazione difficile e inaspettata, – dicono l’assessore al lavoro Carla Bonora e l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini – il Comune di Campi Bisenzio è al loro fianco e farà tutto il possibile per sostenere i dipendenti, promuovendo un confronto costruttivo con la proprietà e con le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni concrete per la tutela dell’occupazione”. L’amministrazione comunale si dice inoltre disponibile a convocare un tavolo di crisi con Regione Toscana, rappresentanze sindacali e proprietà, per esplorare tutte le opportunità di ricollocazione e sostegno economico e sociale ai lavoratori. Inoltre, nelle prossime ore il Comune di Campi Bisenzio si farà promotore di una proposta più ampia che coinvolga l’intero territorio della Piana fiorentina, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso che metta al primo posto la ricollocazione dei lavoratori, in particolare di coloro che operano nel comparto del commercio, settore fortemente radicato e presente sul territorio. “In un territorio che ha già vissuto troppe crisi industriali e commerciali – concludono Bonora e Ballerini – è indispensabile che le aziende si assumano la responsabilità sociale delle proprie scelte. Il Comune sarà presente, come sempre, per garantire la dignità del lavoro e la tutela delle persone”.

Per fare comunque chiarezza sulla vicenda, “in riferimento alle recenti notizie riguardanti l’insegna Panorama e la prevista chiusura del supermercato presso il Centro commerciale I Gigli, – si legge in una nota – la direzione del Centro commerciale precisa che tale decisione rientra esclusivamente nelle competenze del Gruppo Pam, di cui Panorama fa parte. La direzione esprime il proprio dispiacere per la situazione che sta coinvolgendo l’insegna e manifesta vicinanza ai dipendenti. Ogni attività o scelta gestionale relativa a Panorama è tuttavia di esclusiva pertinenza del Gruppo Pam e non coinvolge in alcun modo la direzione del Centro commerciale I Gigli, né la proprietà dello stesso”.