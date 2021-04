Irene e Rossella, i punti scadono e loro “si inventano una raccolta” per aiutare i nostri amici a quattro zampe

SIGNA – Due amiche, due colleghe di lavoro e con una grande passione per gli animali. Se l’idea, infatti, di dare una mano ai nostri amici a quattro zampe, non solo in questa particolare fase storica, è venuta alla signese Irene Degl’Innocenti, a lei si è subito accodata Rossella Bruno, sestese, mentre Marco Cortini, fiorentino, […]

SIGNA – Due amiche, due colleghe di lavoro e con una grande passione per gli animali. Se l’idea, infatti, di dare una mano ai nostri amici a quattro zampe, non solo in questa particolare fase storica, è venuta alla signese Irene Degl’Innocenti, a lei si è subito accodata Rossella Bruno, sestese, mentre Marco Cortini, fiorentino, anche lui collega di lavoro, ha dato una mano per quanto riguarda la condivisione del “progetto” sui social. Ed è stato un progetto che è andato sicuramente a buon fine visto che, convogliando su un’unica tessera Fidaty dell’Esselunga i tanti punti che magari non potevano essere utilizzati da parenti, amici o semplici conoscenti (come da regolamento, infatti, la loro validità scadeva ora ad aprile), le due amiche “hanno fatto il botto”.

L’appello lanciato, una sorta di “aiutateci ad aiutare”, è andato a buon fine e i punti raccolti sono stati complessivamente 144.000 per una spesa da 1.296 euro che ha permesso di raccogliere 250 scatolette per cani, 350 scatolette per gatti, 300 bustine per gatti, 200 vaschette per cani, 10 sacchi da 2 chilogrammi di croccantini per gatti, 14 sacchi da 10 chilogrammi di croccantini per cani, 10 scatole di biscotti per cani e 7 confezioni di antiparassitari per cani. E tutto questo è stato diviso fra i “Cani di Carla Onlus”, associazione che si occupa di offrire rifugio ai cani bisognosi, nell’attesa di trovare loro una famiglia, con sede a Ugnano, e la “Pro Animals onlus”, che invece ha sede a Firenze e che ha ricevuto in dono tutti prodotti che andranno alla cura di gatti bisognosi.

“L’associazione Cani di Carla Onlus si legge sulla pagina Facebook — ringrazia di cuore Irene Degl’Innocenti e i suoi colleghi e amici che hanno organizzato la raccolta punti e permesso che moltissime persone donassero i loro punti a favore della nostra causa. Grazie a questo grande atto di solidarietà è stato possibile acquistare molte confezioni di Frontline (per noi essenziale) e moltissimo cibo. Ovviamente non manchiamo di ringraziare tutte le persone che hanno aderito a questa iniziativa e che ci hanno contattati anche personalmente per poterci donare i loro punti. Siete meravigliosi. Ricordate che senza di voi non potremmo mai fare quello che facciamo. Grazie dall’anima”.