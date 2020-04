Irene Grandi e altri artisti, appello per i malati “Donate per le cure palliative”

CAMPI BISENZIO – Irene Grandi, Daniela Morozzi, Annamaria Malipiero, Fabio Ferrari, Enio Drovandi, Enrica Guidi, Nicola Pecci, Eleonora Cappelletti. Sono gli artisti che hanno risposto all’appello #iodonoperfile, lanciato da File (Fondazione Italiana di Leniterapia) con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’assistenza ai malati attraverso un video messaggio. Una raccolta fondi ancora più importante in un periodo in cui, di fronte alla maxi emergenza del Coronavirus, molte donazioni hanno subito forti rallentamenti a causa di tanti eventi benefici che si sono dovuti necessariamente fermare.

“Le persone malate sono tra le più fragili – ha detto la cantante Irene Grandi nel suo appello – e in questo momento di grande incertezza File è la loro sicurezza. In questa emergenza le cure palliative restano fondamentali sia per malati di Covid-19 che per tutti gli altri che vengono assistiti a casa, in hospice oppure in ospedale. Una donazione anche piccola può fare tanto per queste persone”.

File si prende cura ogni giorno dei malati gravi e delle loro famiglie. Li aiuta a trascorrere nel modo migliore le fasi più delicate della malattia, il più possibile serenamente e con dignità. Queste persone sono tra le più fragili perché già gravemente malate. Nell’emergenza Covid-19 le Cure Palliative non possono essere un optional. Sono fondamentali: sia per i malati di Covid-19 sia per tutti gli altri pazienti fragili che vengono assistiti a casa, negli hospice, negli ospedali. Ecco perché suona ancora più importante l’appello d’aiuto delle persone del mondo dello spettacolo.