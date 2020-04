Irregolarità nel ristorante cinese: denunciata la titolare, sequestrata la merce

CAMPI BISENZIO – Intervento dei Carabinieri forestali della Stazione di Ceppeto. Mirato alla verifica degli obblighi a seguito dell’ordinanza numero 41 del presidente della Regione relativa alle misure di commercio per emergenza Covid-19. I Carabinieri sono intervenuti presso un ristorante gestito da cittadini cinesi a Campi Bisenzio, dove hanno riscontrato un’attività di preparazione alimenti e consegna a domicilio. Da una prima verifica dei militari è emerso che l’attività dell’esercizio era sospesa, dal 30 agosto 2019, dalla Asl Dipartimento della prevenzione per condizioni igienico-sanitarie non conformi alla normativa. Dopo avere verificato l’asporto delle preparazioni alimentari, hanno quindi identificato il titolare e altri tre cittadini di nazionalità cinese in attività di preparazione degli alimenti in cucina; uno di questi è risultato privo del permesso di soggiorno. Gli alimenti freschi e in preparazione erano conservati in pessime condizioni igienico sanitarie in ambienti e piani di lavoro sporchi e imbrattati di sostanze oleose in assoluta carenza di pulizia. Alcuni degli alimenti erano scaduti, privi di rintracciabilità e conservati in contenitori non idonei. Dopo il blocco dell’attività da parte dei Carabinieri, la Asl ha poi disposto il provvedimento di ritiro della registrazione dell’esercizio commerciale comunicandolo al sindaco e al Suap per gli adempimenti di cancellazione. La titolare è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza dei provvedimenti e per occupazione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno; inoltre è stata sanzionata per violazione alle norme sul contenimento dell’epidemia dal Covid-19 e altre sanzioni amministrative sulle norme igienico sanitarie per un importo di circa 3.500 euro. Sul posto sono intervenuti in supporto alla pattuglia dei Carabinieri forestali, il Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Signa e una pattuglia del Comando Stazione CC di Campi Bisenzio competente per territorio.