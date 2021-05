Iscrizioni ai servizi educativi all’infanzia comunali

SESTO FIORENTINO – È aperto a partire da oggi, lunedì 3 maggio, il bando per l’iscrizione ai servizi educativi all’infanzia comunali per l’anno educativo 2021/2022. Le domande possono essere presentate esclusivamente online entro il 31 maggio. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Sesto Fiorentino http://bit.ly/Nidi2122. A partire dal […]

SESTO FIORENTINO – È aperto a partire da oggi, lunedì 3 maggio, il bando per l’iscrizione ai servizi educativi all’infanzia comunali per l’anno educativo 2021/2022. Le domande possono essere presentate esclusivamente online entro il 31 maggio. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Sesto Fiorentino http://bit.ly/Nidi2122. A partire dal 10 maggio si terranno gli open day virtuali dei singoli nidi. Inoltre, con l’avvio delle iscrizioni per il nuovo anno educativo, riapre al pubblico anche l’Ufficio Servizi all’Infanzia del Comune di via Gramsci 282, al quale gli utenti potranno rivolgersi esclusivamente su appuntamento nei giorni di martedì, dalle 8,30 alle 13,30, e di giovedì, dalle 15 alle 18. Per concordare un appuntamento è possibile contattare l’ufficio telefonicamente allo 0554496609-610-611-630-632) oppure per email all’indirizzo asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it.