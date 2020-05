SESTO FIORENTINO – A partire dal 3 giugno e fino al 30 giugno saranno aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia comunali per l’anno educativo 2020/2021 Possono essere iscritti bambine e bambini nati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020 residenti a Sesto Fiorentino insieme ad almeno un genitore o un tutore […]

SESTO FIORENTINO – A partire dal 3 giugno e fino al 30 giugno saranno aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia comunali per l’anno educativo 2020/2021 Possono essere iscritti bambine e bambini nati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020 residenti a Sesto Fiorentino insieme ad almeno un genitore o un tutore esercente la potestà genitoriale. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online autenticandosi con le credenziali 055055 rilasciate dall’URP oppure con la CIE o la Tessera Sanitaria abilitata. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi all’Infanzia via email ([email protected]) o telefonicamente (0554496601-610-630 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30). Dal momento che le misure di contenimento del COVID-19 non prevedono la possibilità di organizzare le visite delle famiglie ai servizi, sarà disponibile sul sito istituzionale, nella Sezione Infanzia, un Open day virtuale per conoscere i nidi e le metodologie di lavoro. Tutte le informazioni riguardanti le modalità di iscrizione, il rilascio delle credenziali, i posti disponibili, i casi particolari, le modalità di compilazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2021.