Iscrizioni ai servizi scolastici del Comune

CALENZANO – Iscrizioni in dal 1 luglio ai servizi scolastici comunali per il prossimo anno didattico 2020/2021. L’iscrizione sarà on line e riguardano la mensa per il 1° anno della scuola dell’infanzia e per il primo anno della scuola primaria; al prescuola (tutti gli anni), al trasporto scolastico (tutti gli anni), al piedibus (tutti gli anni).

La richiesta di tariffa ridotta potrà essere indicata nel modulo di iscrizione ad un servizio, autorizzando il Comune a scaricare la propria attestazione Isee dal portale Inps.

Chi non ha necessità di fare un’iscrizione ai servizi dovrà presentare una semplice comunicazione all’Ufficio assistenza scolastica in cui concede tale autorizzazione (secondo le modalità che saranno divulgate successivamente). Anche coloro che non dovranno fare domanda di iscrizione ai servizi sono tenuti a registrarsi alla nuova piattaforma, accedendo almeno una volta con spid o cns prima dell’inizio dell’anno scolastico e aggiornando il proprio profilo utente.

Il genitore che effettuerà l’iscrizione al servizio sarà l’intestatario delle ricevute per i pagamenti effettuati, anche ai fini fiscali. Per informazioni: ‘ufficio assistenza scolastica del Comune 0558833245 – 425