Iscrizioni al Contest musicale di Zoworking

SESTO FIORENTINO – C’è tempo fino al 31 luglio per partecipare a ZoMusic Contest, il nuovo concorso musicale dedicato a cantautori, solisti e gruppi di ogni genere musicale. Il Contest vuole diventare un punto di riferimento nel panorama musicale, offrendo opportunità di confronto e crescita per gli artisti emergenti desiderosi di intraprendere una carriera nel mondo della musica. La giuria valuterà tutte le proposte e seleziona i 50 finalisti che avranno l’opportunità di partecipare ad una giornata di confronto il 31 agosto presso ZoWorking. Durante questa giornata, parteciperanno alle masterclass condotte dai componenti della giuria e dirigenti d’azienda. Nel pomeriggio, la giuria si riunirà per selezionare i 20 finalisti assoluti che si esibiranno live, la sera stessa, sul palco di piazza Vittorio Veneto, nell’ambito della prima giornata dell’evento “Liberi Tutti”, a partire dalle 21. Al termine della serata, sarà decretato il vincitore assoluto che riceverà i seguenti premi: Open Act a un big della musica italiana che si esibirà domenica 1 settembre in piazza Vittorio Veneto, produzione del brano da parte di Riccardo Onori e Mennie e la distribuzione del brano con ADA Music Italy presso Warner Music Italy.

Inoltre, sarà assegnato da Geoff Westley e Salvatore Frega il premio della critica, da QN e Radio Bruno, che sono i media partner del Contest, il premio della stampa e dalla discografica da Maria Totaro un premio speciale. La giuria, che sarà presente anche il giorno della finale, è composta da affermati professionisti del settore musicale: il presidente di giuria è Geoff Westley, che ha alle spalle una carriera straordinaria che include collaborazioni con artisti di fama mondiale come The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, e molti altri. In Italia, ha lavorato con artisti come Lucio Battisti, Claudio Baglioni e Laura Pausini. E poi, Salvatore Frega, compositore e direttore artistico dell’Accademia Musicale della Versilia, Riccardo Cresseri, Senior Label Manager & ADA Coordinator presso Warner Music Italy, Chiara Bella, CEO di “Nuova Gente Edizioni Musicali” e Art Director di “La Capinera”, Alex Neri DJ, producer e fondatore dei Planet Funk, Riccardo Onori, chitarrista, autore e produttore discografico, Valeria Altobelli, autrice e cantautrice, Matteo Zarcone, producer e batterista dei Planet Funk, Mennie producer, e Stefano Pettini, autore e cantautore.