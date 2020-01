Iscrizioni al corso di pesca con la mosca

CALENZANO – Sono aperte fino al febbraio le iscrizioni al corso organizzato dall’associazione Il Martin Pescatore Mosca Club. Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del club al circolo Arci La Fogliaia, via della Fogliaia alle ore 21.30 e quelle pratiche nella palestra di Carraia. Il programma prevede una lezione su cos’è la pesca a mosca e l’attrezzatura e la tecnica e lancio verticale, cenni di entomologia, tecniche di pesca, studio delle acque. La partecipazione al corso, previa prenotazione è gratuita, è richiesta l’adesione, in qualità di Socio, al Club per un costo di 35 euro.