Iscrizioni aperte per “Playing to learn”, il campus gratuito Aid per studenti Dsa 

CARMIGNANO – Sono aperte le iscrizioni a “Playing to learn”, quarta edizione, il campus gratuito dell’Aid (Associazione italiana dislessia) per studenti di prima media residenti a Carmignano con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), promosso con il contributo del Comune. Il campus, che alla sua base ha l’idea di fornire strategie, strumenti e metodi per apprendere e valorizzare competenze linguistiche in inglese, si svolgerà le mattine dal 2 al 6 settembre, con orario 8.30-12.30, alla biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”, in via Carlo Emilio Gadda, 27/29, a Seano. Iscrizioni a: http://carmignano2024.eventbrite.it. Info: prato@aiditalia,org; telefono 392 4356353.