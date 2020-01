Ispezione in una Rsa, prescritte manutenzioni alla struttura

CAMPI BISENZIO – Nel corso della mattinata di oggi i carabinieri della territoriale in collaborazione con i Nas di Firenze hanno segnalato al Comune di Campi Bisenzio e all’Azienda Sanitaria di Firenze il legale responsabile di una residenza sanitaria assistenziale poiché, nel corso di attività ispettiva eseguita lo scorso 8 gennaio, sono state riscontrate alcune carenze legate alla manutenzione.

Nello specifico l’ispezione avrebbe riscontrato delle mattonelle rotte nel corridoio, ruggine su alcuni termosifoni, intonaco gonfio e cadente sulle pareti della palestra, perdite di acqua dal soffitto nella zona dell’ingresso; l’assenza, presso alcune camere, del sistema di chiamata/allarme; il malfunzionamento, all’interno di alcune camere, dei termosifoni, mentre in altre erano stati installati sistemi di riscaldamento aggiuntivi del tipo mobile, per garantire un’adeguata temperatura.

È stata fatta richiesta di un provvedimento prescrittivo per l’installazione in tutte le camere di un idoneo sistema di chiamata/allarme, alla revisione dell’impianto di riscaldamento e a una manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’intera struttura.