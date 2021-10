Istat. E’ iniziato il censimento permanente che fotografa la situazione familiare al 3 ottobre

SESTO FIORENTINO – Ha preso il via il censimento permanente della Popolazione delle abitazioni condotto da Istat. Il censimento permanente è iniziato dal 1 ottobre e dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.Il Censimento permette di raccogliere e conoscere le caratteristiche socio-economiche […]

SESTO FIORENTINO – Ha preso il via il censimento permanente della Popolazione delle abitazioni condotto da Istat. Il censimento permanente è iniziato dal 1 ottobre e dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.

Il Censimento permette di raccogliere e conoscere le caratteristiche socio-economiche della popolazione italiana e di aggiornare i registri anagrafici.

Le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano a una delle due seguenti rilevazioni campionarie: una che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat (rilevazione da Lista) dal 4 ottobre al 13 dicembre 2021 e vi partecipano solo le “famiglie campione” (estratto a caso dalle liste anagrafiche del Comune) che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso. Un’altra che prevede invece la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune (rilevazione Areale): vi partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione”, che saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento e che saranno contattate dal rilevatore dal 14 ottobre al 18 novembre 2021.



Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021.

In ogni caso ci sarà la possibilità di essere supportati nella compilazione da parte dei rilevatori, che prenderanno contatti con le famiglie non rispondenti, oppure si potrà prendere un appuntamento a partire dal 25 ottobre, per la compilazione presso il Centro Comunale di Rilevazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero verde dell’Istat 800 188 802, attivo tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21 o all’Ufficio di Censimento del Comune di Sesto Fiorentino, al numero 0554496287, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, o per email all’indirizzo statistica@comune.sesto-fiorentino.fi.it.