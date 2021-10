Italexit per l’Italia “soddisfatti per i risultati ottenuti”

SESTO FIORENTINO – Soddisfatti per i risultati ottenuti anche Italexit per l’Italia (forse più per altre realtà che non per Sesto dove ha raggiunto lo 0,62%). “La segreteria regionale toscana di Italexit per l’Italia si dichiara molto soddisfatta dell’andamento delle elezioni amministrative, – si legge in una nota di Italexit per l’Italia – malgrado la […]

SESTO FIORENTINO – Soddisfatti per i risultati ottenuti anche Italexit per l’Italia (forse più per altre realtà che non per Sesto dove ha raggiunto lo 0,62%). “La segreteria regionale toscana di Italexit per l’Italia si dichiara molto soddisfatta dell’andamento delle elezioni amministrative, – si legge in una nota di Italexit per l’Italia – malgrado la feroce censura e la violazione della par condicio operata dai media nazionali. Nonostante la farsa inscenata dai giornali di Milano sui quali Gianluigi Paragone non appariva col proprio nome, ma con l’alias di ‘altro candidato’, la lista Paragone si è posizionata al terzo posto, superando anche formazioni interne di governo”.

“Abbiamo assistito all’oscuramento mediatico generale delle elezioni amministrative italiane da parte dei soliti organi di ‘informazione’, – prosegue la nota – i quali hanno ‘dimenticato’ di informare dodici milioni di elettori della presenza di partiti giovani, concentrandosi, con dovizia di particolari, sulle elezioni avvenute in Germania. Gli stessi ‘campioni di libertà’ che hanno ignorato la tornata elettorale, dopo la conclusione degli spogli, celebrano la vittoria dei partiti di sistema oggi al governo, dimenticando che oramai sono totalmente delegittimati da una pesante astensione. I cittadini italiani sono definitivamente disgustati da un potere troppo distante, gestito in altri luoghi e totalmente incurante delle loro esigenze e bisogni”.

“In mezzo a mille difficoltà e con notevoli sforzi, – conclude la nota – per la prima volta nella storia di questo Paese, una forza politica appena nata ha partecipato alle elezioni politiche ed amministrative contemporaneamente alla costruzione della sua stessa struttura di partito. Per questi motivi, i risultati ottenuti delineano un successo. Dunque, queste elezioni rappresentano una prima, importante, tappa della storia di Italexit per l’Italia, partito che lotterà sempre più risolutamente per affermare la sua idea di Nazione e di Popolo.