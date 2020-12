Italia arancione fino alla vigilia di Capodanno

PIANA FIORENTINA – Nell’euforia da “Vaccine day”, si è chiusa la prima fase di zona rossa di Natale, iniziata il 24 dicembre, e per l’Italia ci sono ora tre giorni arancioni, fino alla vigilia di Capodanno, con negozi aperti e spostamenti nel Comune senza autocertificazione. Come riporta l’Ansa, tuttavia, le forze dell’ordine hanno aumentato controlli […]

Come riporta l’Ansa, tuttavia, le forze dell’ordine hanno aumentato controlli e sanzioni. Sono state 64.119 le persone controllate il 26 dicembre da Polizia e Carabinieri nell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre, secondo i dati del ministero dell’interno. Di queste persone, 969 sono state sanzionate per violazioni, 8 denunciate per aver infranto la quarantena in casa. Sono state invece 11.594 le verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 5 negozi e a sanzioni per 30 titolari.