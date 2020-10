Italia in fabula al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO -Domenica 18 ottobre al Teatro della Limonaia alle 16 torna l’appuntamento con “Italia in Fabula” nell’ambito di Intercity. Lo spettacolo è per bambini dai 6 ai 10 anni, regia e drammaturgia di Enrica Pecchioli con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer. In prima assoluta. Italia in Fabula è un viaggio in Italia attraverso le […]

SESTO FIORENTINO -Domenica 18 ottobre al Teatro della Limonaia alle 16 torna l’appuntamento con “Italia in Fabula” nell’ambito di Intercity. Lo spettacolo è per bambini dai 6 ai 10 anni, regia e drammaturgia di Enrica Pecchioli con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer. In prima assoluta.

Italia in Fabula è un viaggio in Italia attraverso le più celebri fiabe popolari regionali italiane. Uno spettacolo per bambini che, attraverso le fiabe, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, diventa una spiegazione generale della vita, “nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminìo delle coscienze contadine fino a noi”; nell’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste.

A causa dell’emergenza Covid-19 i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione. Biglietti: 6 euro.