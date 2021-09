SESTO FIORENTINO – Italia in Fabula al Teatro della Limonaia torna il 19 e 26 settembre ore 16 per la regia e drammaturgia di Enrica Pecchioli, con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer, scene, luci e costumi Francesca Leoni. Il progetto Intercity Young trova le sue origini in Intercity Baby, che fu creato alla metà degli […]

SESTO FIORENTINO – Italia in Fabula al Teatro della Limonaia torna il 19 e 26 settembre ore 16 per la regia e drammaturgia di Enrica Pecchioli, con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer, scene, luci e costumi Francesca Leoni.

Il progetto Intercity Young trova le sue origini in Intercity Baby, che fu creato alla metà degli anni ’90 come finestra sulla drammaturgia per i piccoli spettatori, all’interno del programma del Festival Intercity, con spettacoli pomeridiani e matinée. Anche quest’anno la direzione artistica del Festival, mossa dalla situazione di disagio che la nostra società attraversa e credendo fortemente che il teatro non è altro che cibo per le giovani menti, propone nuovamente il progetto, per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Italia in Fabula è un viaggio in Italia attraverso le più celebri fiabe popolari regionali italiane.

A causa dell’emergenza Covid-19 i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. In osservanza alle vigenti normative anti contagio COVID-19 è obbligatorio esibire all’ingresso al personale addetto, la certificazione verde (Green Pass) insieme ad un documento di identità in corso di validità. Biglietti 6 euro posto unico.