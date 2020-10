SESTO FIORENTINO – Appuntamento con Italia in fabula al Teatro della Limonaia l’11 e il 18 ottobre alle 16. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, lo spettacolo nell’ambito di Intercity è a cura di Enrica Pecchioli con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer. In prima assoluta Italia in fabula è un viaggio in Italia […]

SESTO FIORENTINO – Appuntamento con Italia in fabula al Teatro della Limonaia l’11 e il 18 ottobre alle 16. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, lo spettacolo nell’ambito di Intercity è a cura di Enrica Pecchioli con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer. In prima assoluta

Italia in fabula è un viaggio in Italia attraverso le più celebri fiabe popolari regionali italiane. Italo “il Cantastorie”, intrattenitore girovago, attraversa le strade dei villaggi e arriva nelle piazze delle città rielaborando e diffondendo leggende e storie, esaltando luoghi santi e personaggi eroici. Nel suo viaggio in giro per l’Italia eccolo che approda alla Limonaia con il suo inseparabile carretto: una scatola magica, animata da una musa custode di oggetti simbolici. All’apertura del carretto-scrigno, Italo comincia a narrare le fiabe italiane passando attraverso tutte le regioni, nessuna esclusa.

Uno spettacolo per bambini che, attraverso le fiabe, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, diventa una spiegazione generale della vita, “nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminìo delle coscienze contadine fino a noi”; nell’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste. Biglietti:6 euro posto unico. Per le norme anti contagio è necessaria la prenotazione.