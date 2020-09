“Italia in fabula” al Teatro della Limonata

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia il 27 settembre, l’11 e 18 ottobre alle 16 Intercity presente “Italia in fabula” per la regia di e drammaturgia di Enrica Pecchioli, con Enrica Pecchioli e Giulio Mayer. In prima assoluta. Lo spettacolo fa parte di Intercity Young che trova le sue origini in Intercity Baby, creato alla metà degli anni ’90 […]

Lo spettacolo fa parte di Intercity Young che trova le sue origini in Intercity Baby, creato alla metà degli anni ’90 come finestra sulla drammaturgia per i piccoli spettatori, all’interno del programma del Festival Intercity, con spettacoli pomeridiani e matinée. Quest’anno la direzione artistica del Festival, mossa dalla situazione di disagio che la nostra società attraversa e credendo fortemente che il teatro non è altro che cibo per le giovani menti, crea di nuovo e ripropone il progetto per i bambini dai 6 ai 10 anni con la rassegna Intercity Young. Italia in fabula è un viaggio in Italia attraverso le più celebri fiabe popolari regionali italiane. Italo “il Cantastorie”, intrattenitore girovago, attraversa le strade dei villaggi e arriva nelle piazze delle città rielaborando e diffondendo leggende e storie, esaltando luoghi santi e personaggi eroici. Uno spettacolo per bambini che, attraverso le fiabe, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, diventa una spiegazione generale della vita, “nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminìo delle coscienze contadine fino a noi”; nell’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste. Causa emergenza Covid-19 i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione. Biglietti 6 euro posto unico.