Italia Viva “Bene l’aumento della raccolta differenziata, ma quando diminuisce la Tari?”

SESTO FIORENTINO – “Siamo molto felici dell’aumento della raccolta differenziata a Sesto Fiorentino nel 2021, con percentuali veramente importanti”. e’ quanto affermano, in una nota Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino, e Simonetta Biagiotti, referente per l’energia e la transizione Green di IV Sesto dopo i risultati forniti da Alia sulla raccolta differenziata dei rifiuti a Sesto Fiorentino.

“Un trend in costante miglioramento ormai da anni, – dicono i due esponenti di Italia Viva – per il quale dobbiamo ringraziare soprattutto i sestesi, che hanno sempre dimostrato grande impegno nel seguire comportamenti virtuosi in tal senso.”

“Più si differenza, più si ricicla e più si risparmia per lo smaltimento dei rifiuti” – proseguono Pagliazzi e Biagiotti – Tutto chiaro, bello e comprensibile, se non fosse che nella realtà manca l’ultimo passaggio. Perché la TARI non diminuisce?”

“Crediamo che sia giunto il momento della massima trasparenza, atto dovuto nei confronti della stragrande maggioranza dei sestesi che con le loro attenzioni, e talvolta coi disagi inconfutabili che il porta a porta genera, hanno permesso tali risultati in termini di differenziata – concludono i due esponenti di Italia Viva Sesto. – A parte il dato sulla raccolta, è possibile sapere quanti rifiuti vengono veramente riciclati?”