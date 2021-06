Italia Viva “Bilancio positivo per gli incontri Risveglio Giovanile”

SESTO FIORENTINO – Si è concluso il 31 maggio il ciclo di incontri promossi da Italia Viva “Risveglio Giovanile”. “Durante l’incontro – si legge nella nota di Italia Viva – insieme al nostro eurodeputato Nicola Danti e al sindaco di Marradi di Italia Viva Tommaso Triberti, abbiamo analizzato alcune idee e proposte per i giovani sestesi, tematica che rivestirà un ruolo molto importante all’interno del nostro programma elettorale. Più di 100 giovani sestesi hanno voluto dare il loro contributo in questo periodo, ragionando sulle politiche che la futura amministrazione comunale dovrà mettere in pratica per rendere finalmente Sesto una città moderna e viva, a misura anche delle fasce più giovani della popolazione. Durante l’incontro abbiamo inoltre visionato i risultati del questionario proposto nel corso del mese di maggio a 55 under 40 sestesi”.

Secondo Italia Viva dagli incontri sono scaturiti “tanti spunti interessantissimi, con un dato chiaro e incontrovertibile: soltanto il 3,6% degli intervistati, cioé 2 persone, si é detto molto soddisfatto dei servizi offerti dal comune di Sesto Fiorentino ai giovani. È innegabile che la questione giovanile vada affrontata al più presto dando risposte serie e tempestive a una categoria di cittadini particolarmente colpita dalla pandemia e dimenticata dall’attuale amministrazione. Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione e gratitudine nei confronti di chi ha fornito contributi in termini di idee. C’é chi fa politica per risolvere i problemi della gente e chi ragionando soltanto di ruoli da ricoprire: siamo orgogliosi di appartenere alla prima categoria”. Sabato 5 giugno Italia Viva allestirà un gazebo in piazza Vittorio Veneto dalle 9 alle 13.