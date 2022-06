Italia Viva “Cartonificio e la proposta della Regione: l’azienda non perda l’occasione”

SESTO FIORENTINO – “La proprietà del Cartonificio di Sesto Fiorentino non perda l’occasione di evitare il trasferimento e accolga la proposta fatta al tavolo istituzionale da Regione Toscana, tutti sono disponibili a trovare soluzione per evitare il trasferimento, affinché l’azienda rimanga sul territorio, per questo occorre però la buona volontà della priorità”. Ad affermarlo, in […]

“Gli enti locali, i lavoratori, le forze politiche e sindacali chiedono da tempo un tavolo di confronto con la proprietà e sono pronte a lavorare per far rimanere sul territorio un’azienda che ha commesse tanto da volersi espandere. – proseguono i due esponenti di Italia Viva – Il Cartonificio, pur essendo una azienda privata, rappresenta un patrimonio per tutta Sesto e dal comune alla regione c’è sempre stata la massima disponibilità a cercare soluzioni. Dobbiamo dare ai lavoratori e alle loro famiglie risposte chiare, adesso c’è una proposta della Regione, la proprietà non perda l’occasione”.