Italia Viva. “Caserma Donati: dal degrado a parte viva della città”

SESTO FIORENTINO – “Con la firma di oggi, e ci fa piacere ringraziare il Ministro Lorenzo Guerini, parte il via un iter che darà nuova vita alla ex caserma Donati. Da luogo di degrado e in stato di abbandono a parte viva, pubblica, di Sesto”. Così Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi, consigliere e segretario comunale di Italia Viva a Sesto Fiorentino.

“Dopo venti anni di chiusura e luogo in totale stato di abbandono a luogo vivo e, ne siamo sicuri, pubblico e a disposizione della cittadinanza. – si legge nella nota di Italia Viva – Il dibattito pubblico, le volontà dell’amministrazione comunale, il dialogo in consiglio comunale e il Piano operativo comunale indicheranno cosa verrà realizzato e quanto resterà pubblico dell’ampia area. A noi piacerebbe che una parte dell’ex caserma possa diventare luogo di educazione, formazione, dialogo, in collaborazione con associazioni e oratori da tempo molto attive sul tema. Un luogo simile al Sermig, l’Arsenale della Pace di Torino, che da ex Caserma è da anni luogo vivo e pulsante della città. Per ora siamo contenti e soddisfatti che inizi un iter per far tornare gli spazi dell’ex caserma a disposizione della città e ci fa piacere ricordare che dal 2018 abbiamo fatto sul tema interrogazioni parlamentari, comunicati, incontri perché si può essere “opposizione” ma su alcuni temi, che riguardano il bene della comunità, si può lavorare per il bene dell città remando dalla stessa parte”.