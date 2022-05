Italia Viva: “Farmacie, tra PD e Sinistra differenze incolmabili”

SESTO FIORENTINO – Italia Viva interviene sull’assemblea dell’Azienda Farmacie e Servizi spa controllata dal Comune che ha confermato dell’amministrazione unico.

“Venerdì 29 aprile l’assemblea dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa, società interamente controllata dal Comune di Sesto Fiorentino, ha confermato l’amministratore unico alla presenza del Sindaco (Sinistra) e dell’assessore alle Partecipate (PD). I bilanci della società andranno letti con attenzione dovuta, anche alla luce dei dati economici negativi degli ultimi anni e a quelli poco incoraggianti di questo esercizio; anche i servizi offerti non sono stati all’altezza delle necessità e delle urgenze dell’ultimo periodo” è quanto affermano, in una nota Gabriele Toccafondi, Deputato e Consigliere di Italia Viva, e Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Oltre ai bilanci ci sono peró anche le parole che i due partiti di maggioranza si sono scambiati sulla conferma dell’amministratore” prosegue Toccafondi. – “Leggendo ‘accusa’ e ‘difesa’, PD e Sinistra, ci chiediamo come sia possibile che governino, prendano decisioni, amministrino insieme. Ed è quello che abbiamo detto da sempre: PD e sinistra non possono stare insieme perché hanno visioni, idee, progetti e programmi diversi e non a caso per 5 anni il Pd è stato opposizione a Falchi”.

“Riformismo e massimalismo non possono stare insieme. Non può bastare uno slogan, un manifesto, tre poltrone per far scomparire così tante differenze. L’attacco del PD e soprattutto la risposta della Sinistra, su una nomina, fa comprendere quanto questa maggioranza sia fragile e ambigua” gli fa eco Leonardo Pagliazzi.

I due esponenti di Italia Viva riprendono poi le parole usate dagli esponenti della maggioranza.

“PD: ‘…per scelte inappropriate della gestione aziendale, – proseguono i due esponenti di IV – ci siamo ritrovati nel corso degli ultimi anni con una società con bilanci fragilissimi e in perdita e con una capacità di offrire servizi alla cittadinanza non all’altezza del suo ruolo”. Sinistra: “stupore per la posizione del PD… Vogliamo credere che si sia trattato di un’incomprensione o di una svista, dovuta magari all’improvviso caldo o all’ora tarda, e non di un imbarazzato e singolare tentativo di reclamare qualche poltrona, disinteressandosi dei problemi e delle esigenze reali della nostra città”.

Al PD di Sesto, conclude IV “chiediamo di essere riformisti fino in fondo, coerenti con le idee e i programmi del governo nazionale di Draghi e di quello regionale di Giani”.